محافظ المنوفية يتفقد جاهزية المدن والقطاعات الحيوية للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اصطفاف المعدات والآليات والمركبات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومعدات مديريات الخدمات ، وذلك في إطار إستعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والمواقف الطارئة ومراجعة الموقف العام للمعدات والتأكد من جاهزيتها في إدارة الأزمات تحقيقاً للصالح العام.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، و اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والمهندس إبراهيم مرعى مدير الإدارة الفنية بالديوان العام ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى مديريات الخدمات ، وعدد من الجهات المعنية .



تفقد محافظ المنوفية جميع معدات الإصطفاف متعددة الحجم والنوع وتابع بنفسه حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها ، موجهاً بضرورة التدريب المستمر لكافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظاً على المركبات.

وأكد، أنه تم حصر كافة المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الإستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها ، لافتاً إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظى فى حالات الطوارىء .



وشدد المحافظ على رؤساء مراكز ومدن الوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية بالمتابعة والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات ، للتأكد من جاهزيتها وصيانتها وذلك من خلال التنسيق مع شركة صيانة الاًليات ، ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظي في حالات الطوارئ.