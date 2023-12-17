محافظ المنوفية: موافقة وزارة الري على تغطية مصرف المصيلحة - الراهب

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية موقع تغطية مصرف المصيلحة - الراهب كمحور جديد يربط شبين الكوم قويسنا بمحور صلاح خطاب .

وأشار إلى أن المحافظة قد حصلت على موافقة وزارة الموارد المائية والرى بتغطية المصرف بتكلفة 80 مليون جنيه على نفقة رجل الأعمال الحاج صلاح خطاب تفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية، فضلاً عن مشاركة المحافظة بمعدات وحدة التدخل السريع فى أعمال التغطية للانتهاء منها وفق الجدول الزمنى المقرر، وثمن محافظ المنوفية جهود رجال الأعمال في كافة المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين.



وأكد أبو ليمون على أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية المستدامة والذى يساهم بدوره في تسهيل حركة المركبات وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.