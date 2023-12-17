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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لحالات إنسانية

قطع المياه في المنوفية
قطع المياه في المنوفية

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات. 


وبدأ المحافظ اللقاء، بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية  لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة ،والتى تنوعت بين مواطنة بناحية سنجرج بمنوف ليس لديها مصدر دخل وحالتها الصحية صعبة  ، وأخرى بناحية البتانون تعاني بأحد الأمراض المزمنة ولا تستطيع توفير نفقات العلاج مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة وذلك لتوفير حياة كريمة لهم.

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واستمع محافظ المنوفية  لشكوى مواطن من ناحية  كفرداود بالسادات يتضرر من وجود تراكمات بقطعة الأرض الخاصة به والمجاورة للمدفن  الصحى.

 وعلى الفور كلف المحافظ بتشكيل لجنة  من إدارة التفتيش بالمحافظة والزراعة  للمعاينة وإبداء الرأى حفاظا على مصلحة المواطن ، وكذا فحص شكوى تضرر مواطن بمدينة قويسنا   من قرار الإزالة والعرض عليه لإتخاذ اللازم.


فيما تضمن اللقاء، تكليف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالنزول الميدانى لفحص شكوى عدد من أهالى كفر محمد بمدينة تلا يتضررون من عدم توصيل الصرف الصحى لهم لوجود اشغالات بالشارع ولم يتم تنفيذ قرار الإزالة لها حتى يتمكنوا من توصيل الخدمة حفاظاً لحقوقهم وتحقيق الصالح العام.

كما وجه محافظ المنوفية  الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام  بدراسة شكوى مواطن بناحية شبرباص بشبين الكوم  يتضرر من عدم إستصدار ترخيص الهدم لوجود  وصلة مارة بمنزله والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم .

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