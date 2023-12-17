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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقف خدمة الخط الساخن لشركة مياه الشرب في المنوفية وتخصيص بديل للتواصل

توقف الخط الساخن
توقف الخط الساخن بشركة مياه المنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن توقف الخدمة بالخط الساخن 125 نظرا لحدوث عطل مفاجئ، مما تسبب فى انقطاع الخدمة.

 

ونشدت  المواطنين في حالة وجود أي شكوى بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الاتصال على الأرقام التالية إدارة الخط الساخن 01220906668  ،،، 01220903337.
 

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كما خصصت أرقام لفروع الشركة للتواصل وهي : فرع شبين الكوم   ت/ 0482319939, 01226094906
فرع الشهداء   ت/ 0482753231, 01220901177، فرع اشمون  ت/ 0483442155، 01229943218.

كما شملت الأرقام فرع تلا   ت/ 0483563858، 01220994415
فرع مركز السادات. ت/ 0482640061
ت/ 01226055529، فرع قويسنا   ت/ 0482781288، 01285556783، فرع بركة السبع   ت/ 0482994918، 01220922213، فرع منوف  ت/0483661409، 01226005669
فرع الباجور  ت/0483884673، 01220900277، فرع سرس الليان   ت/ 0483353993، 01226088662

ولتلقى الشكاوى عن طريق الواتساب على رقم 01220906668 وذلك لحين إصلاح العطل.

 

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