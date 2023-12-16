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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 326 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية في المنوفية

التحصين ضد الحمي
التحصين ضد الحمي القلاعية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أنه تم تحصين 326 ألف و 514 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى انطلقت فى 19 نوفمبر الماضى.

 واكد أن اللجان تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية .

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ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بإستمرار الإعلان عن الحملة للتوعية بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية ، مناشداً جموع المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية  والأمراض المستوطنة حفاظاً علي الثروة الحيوانية وتنميتها.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الثروة الحيوانية الحمى القلاعية والوادي المتصدع المنوفية تنمية الثروة الحيوانية محافظ المنوفية

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