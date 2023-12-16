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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

19ميدالية تحصدها جامعة المنوفية في بطولة الشهيد الرفاعي لذوي الهمم

فريق جامعة المنوفية
فريق جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن نجاح الجامعة في حصد 19 ميدالية متنوعة 4 ذهبية و 6 فضية و 9 برونزية في بطولة الجامعات المصريه 51 لألعاب القوي لذوي الهمم" الشهيد الرفاعي " التي أقيمت بالجامعة الامريكية خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر .

وأكد  الدكتور أحمد القاصد  أن الجامعة  مستمرة في تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية والرياضية، والفنية والثقافية والإجتماعية خلال العام الدراسي ،بالإضافة إلى الإستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعة  ودعم المبتكرين، والطلاب وذوي الهمم من أصحاب  المواهب الرياضية والفنية؛  والإستفادة من طاقات الطلاب في ممارسة ألانشطة  المختلفة وخدمة المجتمع.

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و أسفرت النتائج عن فوز  الطالب  فارس احمد السيد كلية العلوم بالمركز الثاني في عدو 100م أرجل سليمه و المركز الثاني في الوثب الطويل، وحصل الطالب  مؤمن عشماوي خضير بكليه الهندسة الإلكترونية علي  المركز الثالث في عدو 100م أرجل سليمه وكذا المركز الثالث في عدو 400م، و الطالب عمرو أسامه البلتاجي بكلية التربيه النوعيه بأشمون علي المركز الثاني في عدو 100م صم وبكم والمركز الثاني في الوثب الطويل  .

كما فاز الطالب  أحمد هشام عبد المقصود بكلية التربيه النوعيه علي  المركز الأول في دفع الجله صم وبكم والمركز الأول في رمي الرمح،والطالب زياد أشرف أبو الفتوح كلية الزراعة المركز الأول في دفع الجله كف بصري والطالب ناصر أحمد بكر كلية الإعلام المركز الثالث في عدو 400م كف بصري.

وحصلت  الطالبة روضه محمد بسيونى بكلية الآداب على المركز الأول في دفع الجله كف بصري  والمركز الثالث في قذف القرص ،و الطالبة  زينب أحمد أبو سليمان كلية التربيه المركز الثاني في دفع الجله كف بصري والمركز الثالث في قذف القرص،و الطالبه سلوى أحمد عبد الحليم كلية الإقتصاد المنزلي والمركز الثالث في عدو 200م أرجل سليمه والمركز الثالث في رمي الرمح.

كما حصلت الطالبة  منار فيصل أحمد كلية التربية النوعيه بأشمون و المركز الثانى في دفع الجله صم وبكم والمركز الثالث في قذف القرص، وحصلت  الطالبة مريم عبد النبي محمد كلية التربية النوعيه بأشمون علي المركز الثالث في قذف القرص صم وبكم

و أشرف علي مشاركة فريق الجامعة  الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وضم الجهاز الفنى والادارى لالعاب القوى الكابتن ياسر جمال مدير الاداره والكابتن معتز صادق مسؤول النشاط والكابتن محمود حافظ مشرف الاحتياجات الخاصة والكابتن محمود درويش مندوب الاتحاد الرياضى والدكتور نهى الصواف مدرب جرى والدكتور محمد عبد الحكيم مدرب وثب والكابتن محمد شلبى مدرب رمى والدكتورة شيماء سامح مشرفة طالبات.

الأنشطة الطلابية والرياضية الجامعة الأمريكية الدكتور أحمد القاصد الشهيد الرفاعي بطولة الجامعات المصرية جامعة المنوفية

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