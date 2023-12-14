عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة السادات تنظم قافلة طبية بقرية "زنارة" بمحافظة المنوفية

جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإدارة العامة للمشروعات البيئية، قافلة طبية ومشروع بيئي تنموي بقرية "زنارة" مركز تلا بمحافظة المنوفية اليوم الخميس .
أوضحت "معاوية" أهمية دور الجامعة في نشر الوعي بين أبناء المجتمع والقوافل التي تهتم بالصحة والتوعية ولاسيما في المناطق المحيطة بالجامعة لتلبية احتياجات المواطنين.

وذلك تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .


كما أكد "جعفر" أهمية التثقيف الصحي للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم لجامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية ومشروع بيئي تنموي بقرية "زنارة" مركز تلا بمحافظة المنوفيةتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة، وأن القافلة والمشروع التنموي التوعوي التثقيفي لتلبية إحتياجات المواطنين، وتنمية الوعي لديهم من خلال متخصصين بأسلوب مبسط نحو كل ما يطرأ على المجتمع المصري من مشكلات وقضايا.

txt

منح طلابية لريادة الأعمال وتمكين الشباب في جامعة برج العرب التكنولوجية

txt

أخبار التعليم| إجراء عاجل بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج .. خطوات وقواعد إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات

txt

انطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي والكشف ما قبل الزواج بحقوق مدينة السادات

txt

أخبار التعليم| اختفاء القمر.. تعرف على سبب عدم ظهوره اليوم ... انطلاق حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم بعين شمس

txt

أيمن عاشور ينعى الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق

txt

وسط أجواء احتفالية.. توافد كثيف من طلاب مدن سوهاج للتصويت بالانتخابات الرئاسية

txt

رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح أنشطة فريق إيناكتس لخدمة المجتمع المحلي

txt

رئيس جامعة السويس: ما تشهده مصر أيام الانتخابات رسالة لمن يحاول العبث بوعي الشعب

txt

انطلاق مسيرات حاشدة من جامعة حلوان للمشاركة في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية

txt

أخبار التعليم.. عاشور يلتقي أسرة الطفل العبقري ويوافق على إلحاقه بجامعة زويل.. استمرار موجات المشاركة الكبيرة لجامعة القاهرة في الانتخابات الرئاسية 2024


إشتملت القافلة الطبية على العديد من الكشوفات الطبية في تخصصات "جلدية 47 حالة، باطنة 33 حالة، عظام 50 حالة، تحاليل 10 حالة" بإجمالي كشوفات طبية 140 حالة.
كما إشتملت القافلة بمجموعة ندوات تثقيفية توعوية حول:
١- ندوة بعنوان” المعدة بيت الداء كيف تعالجها بالغذاء "حاضر فيها الدكتور محمد منير، دكتوراه في التغذية وعلوم الأطعمة ومدير عام المشروعات البيئية.
٢- ندوة بعنوان ”دور المرأة في الحفاظ على البيئة “
٣-  ندوة بعنوان "تلوث الهواء وتأثيره على البيئة "حاضر بهما الدكتور سامي زكريا، مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البيئية.
٤- ندوة بعنوان "بناء الأسرة السليمة لتحسين الخصائص السكانية" حاضر فيها الأستاذ ربيع العريبي، مدير عام المجلس القومي للسكان بشبين الكوم.
٥- ندوة بعنوان "محو الأمية والنهوض بالمجتمع " حاضر فيها متخصصين من الهيئة العامة لمحو الأمية بالمنوفية.
٦- الإيجابية واجب ديني ومجتمعي حاضر بها أئمة من وزارة الأوقاف.
حضر الندوات عدد ٢٢١ مستفيد، ليكون إجمالي المستفيدين 361 مستفيد.
تأتى القافلة الطبية والمشروع التنموي بقرية"زنارة" مركز تلا في إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه الدولة وجامعة مدينة السادات ‏إيمانا منها بدورها في خدمة المجتمع المحيط واستكمالا للمشروع القومي (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية، والتي أطلقها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً.

الإدارة العامة للمشروعات البيئية التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

مفاجأة.. أحمد فتوح يجتمع بمسئولي الأهلي للانضمام إلى الفريق

موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024

موضوعات متعلقة

منح طلابية لريادة الأعمال وتمكين الشباب في جامعة برج العرب التكنولوجية

أخبار التعليم| إجراء عاجل بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج .. خطوات وقواعد إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات

انطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي والكشف ما قبل الزواج بحقوق مدينة السادات

أخبار التعليم| اختفاء القمر.. تعرف على سبب عدم ظهوره اليوم ... انطلاق حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم بعين شمس

أيمن عاشور ينعى الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق

وسط أجواء احتفالية.. توافد كثيف من طلاب مدن سوهاج للتصويت بالانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح أنشطة فريق إيناكتس لخدمة المجتمع المحلي

رئيس جامعة السويس: ما تشهده مصر أيام الانتخابات رسالة لمن يحاول العبث بوعي الشعب

ترشيحاتنا

اليابان تختبر «سيارة أجرة طائرة».. ومعايير السلامة قيد المناقشة |شاهد

ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي للقائمة المبدئية لأمم أفريقيا

بقذائف الياسين 105.. كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع «ميركافا»

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة مودرن فيوتشر بالدوري الممتاز

مدرب فولهام: تعلمت من فيتوريا وكيروش.. والشناوي كان لديه فرصة للاحتراف

صحف السعودية| وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي آل سعود.. وغزة تواجه عاصفة كاملة من الأمراض الفتاكة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار| شاهد

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ