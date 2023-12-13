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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| إجراء عاجل بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج .. خطوات وقواعد إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


موعد انطلاق الانتخابات الطلابية بالجامعات .. اعرف التفاصيل

تستعد الجامعات لإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد الانتخابات الطلابية ، حيث تعلن عن الخريطة الزمنية للانتخابات وشروط وقواعد اجراؤها.

 

قبل إعلان موعد انطلاق الانتخابات الطلابية.. خطوات وقواعد إجرائها

تستعد الجامعات لإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد الانتخابات الطلابية ، حيث تعلن عن الخريطة الزمنية للانتخابات وشروط وقواعد إجرائها.


إدراج 18 جامعة مصرية بتصنيف كيو إس العالمي للاستدامة 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024، والذي شهد إدراج 18 جامعة مصرية لهذا العام، بزيادة 3 جامعات عن العام الماضي، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 1400 جامعة على مستوى العالم تقريبًا.


16 ديسمبر.. انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بجامعة عين شمس

ينطلق السبت المقبل 16 ديسمبر 2023 مؤتمر مشروع "الاقتصاد الاخضر "Green Economy Hub"  بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الالمانية للتبادل الثقافى ووزارة التعليم و البحث العلمى بألمانيا، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتوروئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال و د.احمد العوضى مدير مركز الاستدامة بجامعة عين شمس.

 

ننشر تفاصيل المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023 لطلاب المدارس

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.


إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتاحة رابط امتحانات تحديد المستوى للصف الأول رياض أطفال، للطلبة المصريين في الخارج، عبر موقعها الرسمي على الانترنت.

 

15 مسيرة لطلبة جامعة القاهرة للمشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت الأيام الثلاثة على التوالي حضورًا كثيفًا من منسوبي جامعة القاهرة اللجان الانتخابية الخاصة بهم، للإدلاء بأصواتهم بكل حرية لصالح المرشح الانسب لهم في آخر أيام الانتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث خرجت 15 موجة انتخابية ومشاركة واسعة من المسيرات الحاشدة والهتافات الوطنية، وذلك على مدار الايام الثلاثة صباحا ومساءً، بما يقدم صورة مشرَفة تعكس وعي المجتمع الأكاديمي والطلابي بأهمية المشاركة الحرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس القادم للحفاظ على مقدرات الوطن.

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