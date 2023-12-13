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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتاحة رابط امتحانات تحديد المستوى للصف الأول رياض أطفال، للطلبة المصريين في الخارج، عبر موقعها الرسمي على الانترنت.

 ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  ملف تقييم الأداء لاختبار تحديد المستوى لتلاميذ kg1 من مرحلة رياض الأطفال لغات وعربى للعام الدراسى 2023،2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  إنه يتم تحميل ملف التقييم للتلميذ باللغة الإنجليزية للتلاميذ المتقدمين على نظام اللغات من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم ، ويتم طباعة الملف ويقوم الطالب بأداء الأنشطة الموجودة، ويتم رفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  على أن يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعين ، ولا يتم إرسال أية ملفات تقييم ورقية ، مؤكدة على أن يكون التعامل من خلال المنصة الالكترونية فقط.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  على أنه يتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يمكن الدخول على الرابط التالى لتحميل امتحان تحديد المستوى لرياض الأطفال للطلبة المصريين في الخارج.

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/kg1Mos tawa

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا عاجلا بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج 2024 " الخاصة بالطلبة المصريين فى الخارج .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه  في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبناؤنا في الخارج من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني ( KG2 ) ، فقد وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إجراء امتحان تحديد مستوى في منهج المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال KG1 للتلاميذ الراغبين في التقدم لامتحانات المستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال [KG2] المستوفون لسن القبول بها ولم يحصلوا على شهادة اجتياز KG1 العام الماضي ، وذلك مقابل رسم أداء الامتحان المقرر 150 دولارا أمريكيا.

ويتم عقد هذا الامتحان خلال شهر ديسمبر القادم على منصة أبناؤنا في الخارج ، وبعدها يحصل التلميذ على شهادة تحديد مستوى ل KG1 .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يمكن لهؤلاء التلاميذ التسجيل في المستوى الثانى من مرحلة رياض الأطفال هذا العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م وذلك مقابل دفع رسم أداء الامتحان لـ KG2 المقرر لجميع الطلاب وفق إعلان التقدم .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في هذا الإطار نوجه عناية أولياء الأمور إلى أنه تم تعديل سن القبول لمرحلة رياض الأطفال للمستوى الأول والثانى ليكون على النحو المبين بعد حتى يكون ضمن اشتراطات التقدم والتسجيل على المنصة:

  • المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال KG1 : أربعة سنوات حتى خمس سنوات إلا يوم ويتم حساب سن التلميذ في أول أكتوبر ٢٠٢٣م ) .
  • المستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال KG2 : خمس سنوات حتى ست سنوات الا يوم يتم حساب سن التلميذ في أول أكتوبر ٢٠٢٣م ) .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم طرح ملف تقييم الأداء لهذا الامتحان في المنصة طبقا للجدول الذي سيتم إعلانه .

 مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :
-  موعد بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 "الفصل الدراسي الأول" : السبت 13 يناير 2024 
- موعد بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 "الفصل الدراسي الثاني" : السبت 25 مايو 2024 
- موعد امتحانات ابناؤنا في الخارج الدول الثاني بداية من السبت 6 يوليو 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 سيتم عقدها وفقا للجداول التي سوف تصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، حيث تقرر أن تكون رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 قدرها 150 دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات التعليم رياض الأطفال

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