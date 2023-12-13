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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق الانتخابات الطلابية بالجامعات .. اعرف التفاصيل

الانتخابات الطلابية
الانتخابات الطلابية

تستعد الجامعات لإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد الانتخابات الطلابية ، حيث تعلن عن الخريطة الزمنية للانتخابات وشروط وقواعد اجراؤها.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حريصة على القيام بإجراء الانتخابات الطلابية، وخاصة وإن الانتخابات الطلابية لها دور في زيادة وعى الطلاب في المرحلة الجامعية، مؤكدا أن الجامعات مستعدة لصدور قرار بجدول انطلاق الانتخابات الطلابية .


وأكدت المصدر ، أن وزارة التعليم العالى لم توجه للجامعات جدول المواعيد الخاص ببدء إجراءات الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى في النصف الثاني من الشهر الجاري، وذلك قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، حيث أنه وفقاً لقواعد اللائحة الطلابية، يتم إجراء الانتخابات خلال الفصل الدراسي الأول .

 

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وأشار إلى أن الانتخابات تعد واحدة من أهم الوسائل التي تعبر عن رأي الطلاب في الجامعات، مؤكدا أنه قد حددت اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية في الجامعات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، أن انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها بالجامعات، تعقد سنويا ، في الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى.

وأشار إلى أنه يتم تحديد السلطة المختصة المواعيد التفصيلية ، وذلك لإجراء الانتخابات قبل بدء إجراءاتها ب7 أيام على الأقل، موضحا أنه قد حددت اللائحة الداخلية المنظمة لانتخابات الاتحادات الطلابية ، أن الاتحادات تتمثل فى العمل على توفير أسباب الراحة والوسائل المعينة للطلاب داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح أنه يقوم بوضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية، التى تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد كما تسهم بإيجابية فى بناء المجتمع وتطويره، حيث يتم العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بجميع التقاليد الجامعية فى كل الأنشطة، وايضا تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة من أجل تنمية المهارات.

وتابع: " أنه يقوم بدعم الابتكارات والإبداعات الطلابية، وهذا دون تمييز بسبب فئوى أو دينى أو عقدى أو حزبى وأى سبب آخر، وذلك إلى جانب العمل على تدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه وكل الجهات الخدمية للمجتمع الجامعى، ويأتي ذلك طبقا للإجراءات القانونية المقررة، كما تيسير ممارسة الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة، كما تحفر الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وايضا تنظيم كل الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، وذلك من أجل متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها، بالإضافة إلى القيام بدعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج". 

المجلس الأعلى للجامعات ا المجلس الاعلى للجامعات اجراء الانتخابات الطلابية

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