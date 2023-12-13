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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على الشروط الواجب توافرها للعمل بأكاديمية البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحثين في إطار برنامج الحدود الإقتصادية، كل المهام التي يقوم بها المرشحان المختاران ستكون في مقرIIASA  بالنمسا على أن يباشر المرشحان مهامهما وظيفتهما في أقرب وقت ممكن، سيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي للعمل بعض الوقت لمدة عام، بدوام كامل.

واوضحت بعض الشروط الواجب توافرها في المرشح:

- درجة الدكتوراه في الإقتصاد
- سجل نشر في الدوريات الرائدة عالية التأثير في الإقتصاد والعلوم المتعلقة
- مهارات كبيرة في النمذجة وكفاءة البرمجة التي تتعلق بالنمذجة
- الطلاقة في اللغة الإنجليزية والتميز في مهارات العرض

للتقديم فى الوظيفة من خلال هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-26/

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الموافقة على التحاق الطالب "العبقري" يحيى عبدالناصر بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل

 

والتقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأسرة الطالب يحيى عبدالناصر محمد "العبقري" والمُقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بمحافظة دمياط، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجُمهُورية بالتحاقه للدراسة بكلية العلوم بإحدى الجامعات، نظرًا لنبوغه العلمي ، وحضر اللقاء د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على اهتمام رئيس الجمهورية برعاية المُتفوقين والمُوهوبين والنوابغ، مشيرًا إلى أهمية وضع المعايير ورؤية واضحة واستراتيجيات وتشريعات لاكتشاف هؤلاء الطلاب وصقل مهاراتهم وخبراتهم وتوجيه برامج دراسية ومهارات رقمية تساعد على تطوير مواهبهم.

كما طمأن الوزير أسرة الطالب بأنه تمت الموافقة على التحاق الطالب "العبقري" بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بعد اجتياز اختبار مكافئ للشهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات قامت بإنشاء مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين، حيث تختص هذه المراكز بالتعاون مع إدارات الكليات والمعاهد بالجامعات، باكتشاف المواهب والنوابغ في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم، وتنمية وعى المجتمع بأهمية الموهبة والنُّبوغ والإبداع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ.

ونوه الدكتور أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجحت في تطوير استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مع مهمة أساسية تتمثل في رعاية بيئة مواتية للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين قدراتها لإنتاج المعرفة بكفاءة وفعالية؛ بهدف تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

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