أخبار التعليم| اختفاء القمر.. تعرف على سبب عدم ظهوره اليوم ... انطلاق حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم بعين شمس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعرف على الشروط الواجب توافرها للعمل بأكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحثين في إطار برنامج الحدود الإقتصادية، كل المهام التي يقوم بها المرشحان المختاران ستكون في مقرIIASA بالنمسا على أن يباشر المرشحان مهامهما وظيفتهما في أقرب وقت ممكن، سيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي للعمل بعض الوقت لمدة عام، بدوام كامل.

14 يناير.. غلق باب الترشح لمنصب عميد كلية سياسة واقتصاد

أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 14 يناير وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى رقم 2863 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية .

اليوم.. انطلاق حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم بعين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الطب و بنك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس وكلية الأداب و كلية الآثار و شركة ( G_Mind ) المتخصصة في تكنولوجيا المناهج التعليمية المتطورة بواسطة التقنيات الحديثة حملة للتوعية " بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج 5 - 1 "ً اليوم الأربعاء 13 ديسمبر بحرم 1 - أمام كلية العلوم - وتبدأ فاعليات الحملة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

الخميس.. جامعة حلوان تطلق ندوة لطلاب حلوان للتحصين ضد المخاطر الفكرية

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان ندوة ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، بعنوان "الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية"، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية.

آداب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

يحتفل قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية، وذلك يوم الأحد الموافق17 ديسمبر، الساعة الحادية عشر صباحا في قاعة مؤتمرات كلية الآداب جامعة عين شمس.

اختفاء القمر.. تعرف على سبب عدم ظهوره اليوم

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية جديدة، حيث يختفي فيها القمر، وذلك حين وصوله لمرحلة المحاق، وسيكون القمر الجديد "محاق جمادى الآخر" فرصة يترقبها هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.