آداب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

يحتفل قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية، وذلك يوم الأحد الموافق17 ديسمبر، الساعة الحادية عشر صباحا في قاعة مؤتمرات كلية الآداب جامعة عين شمس.





يحضر الحفل كوكبة من الفنانين وأبرز الأدباء والشعراء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وباحثي الماجستير والدكتوراه بالقسم



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، و الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب، وإشراف الأستاذ الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث.

ووجهت الدكتورة هدى عطية رئيس لجنة النشاط الثقافي بالقسم والدكتورة منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية الدعوة بالحضور للمبدعين وعدد من الشخصيات المهتمة بتمكين اللغة العربية ونشر ثقافتها لتحظى العربية بمحبيها ويسعد الجميع بالمشاركات الادبية والفنية، والمداخلات المثمنة، وذلك مواكبةً لمسيرة كلية الآداب تحت قيادة الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية وإشراف قطاع الدراسات العليا برئاسة الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية وتماشيا مع رسالة قسم اللغة العربية في الحفاظ على لغتنا الجميلة وحفظ لسانها وحمايتها والاحتفال بها في يومها العالمي.

ويوافق اليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر من كل عام، حيث وافقت الأمم المتحدة على أن يكون هذا اليوم يوما للاحتفال باللغة العربية، ويتم الاحتفال به كل عام فيالجول العربية في الأوساط الثقافية والأكاديمية.