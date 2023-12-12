رقص بالخيول أمام اللجان بالعياط في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

واصل المواطنون التوافد على لجان الاقتراع للتصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسة 2024، والتي شارك فيها جميع فئات المجتمع .



وتنوعت أساليب الأهالي للتعبير عن فرحتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، فقد شهدت ساحة إحدى لجان العياط محافظة الجيزة، قيام أحد الناخبين بالرقص على ظهر الخيل احتفالًا بالمشاركة في العرس الديمقراطي.

وبدأ ثالث أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.