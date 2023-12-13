عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

14 يناير.. غلق باب الترشح لمنصب عميد كلية سياسة واقتصاد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 14 يناير وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى رقم 2863 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية .

وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، في مساء اليوم الثالث للانتخابات، انطلقت مسيرات أخرى حاشدة من داخل الحرم الجامعي بجامعة القاهرة ومستشفياتها لجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية واختيار مرشحهم بكل حرية لمنصب رئيس الجمهورية القادم، كل في لجنته، ولليوم الثالث على التوالي، وذلك في إطار حرص المجتمع الجامعي على ممارسة جميع منسوبيها للحق الدستوري والاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

وسار منسوبو جامعة القاهرة في مسيرات حاشدة مرددين الهتافات والشعارات الوطنية حتى الوصول إلى مقرات اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حاملين أعلام مصر ورافعين شعار "انزل شارك .. مصر هي الأهم"، كما حرصت أعداد كبيرة منهم على ترديد الهتافات الوطنية أمام مقر اللجان الانتخابية، والتقاط الصور التذكارية لهذه المناسبة الوطنية الهامة والتي تُمثل خطوة هامة ورئيسية في مسار الدولة المصرية

وأظهرت المسيرة وعي منتسبي جامعة القاهرة بضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، وأظهرت إجماعهم حول تحديد مستقبل وطنهم، وأكدت الصورة الحضارية للعملية الانتخابية،   كما عبرت هذه المسيرات عن فرحتهم بالمشهد الانتخابي واستكمال الاستحقاقات الدستورية

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا كبيرا وازدحاما من منتسبي جامعة القاهرة الذين توافدوا على اللجان منذ وقت مبكر من صباح اليوم ليدلوا، بأصواتهم ويشاركوا بكلمتهم في صناعة مستقبل وطنهم واستكمال مسيرته الديموقراطية، وذلك إيمانا منهم بدورهم الوطني وحقهم الدستوري ووعيهم الكامل بتأثير أصواتهم الانتخابية في تحديد مستقبل مصر.

أعضاء هيئة التدريس الاستحقاقات الدستورية الاقتصاد والعلوم السياسية المستندات المطلوبة انتخابات الرئاسية جامعة القاهرة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يكتسح.. ننشر الأرقام التي حصل عليها المرشحون في 12 لجنة عامة

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

ترشيحاتنا

مؤشرات أولية.. تقدم السيسي ومنافسة بين زهران وعمر على المركز الثاني

جوارديولا يزف نبأ سارًا بشأن هالاند قبل كأس العالم للأندية

الاحتلال يطلق النار بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بجنين| فيديو

روسيا تحث مجلس الأمن على الوفاء بالتزاماته بشأن وقف إطلاق النار بغزة

اللجنة العامة رقم 5 مركز كفرالشيخ: حصول المرشح السيسي على 210 آلاف و243 صوتا

واحد عايز يروح أوروبا والتاني الدوحة|فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شفاف.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

مقادير وطريقة عمل ملفوفة الجلاش بالسوداني | بأسهل الخطوات

انتقادات واسعة|صورة رسمية لأمير وأميرة ويلز مع أطفالهما تثير ضجة.. لن تتوقع لماذا

زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

فيديو

ملأت صالات تحرك المسافرين.. مياه الأمطار تغرق مطار بيروت

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ