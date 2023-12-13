الخميس.. جامعة حلوان تطلق ندوة لطلاب حلوان للتحصين ضد المخاطر الفكرية

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان ندوة ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، بعنوان "الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية"، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية.

وتقام فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتنطلق الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2023/12/14 بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وتقام الندوة تحت إشراف كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، والأستاذ محمد جاد مديرعام إدارة رعاية الشباب بالجامعة



وقد شاركت جامعة حلوان في بطولة الريشة الطائرة للجامعات المصرية التي أقيمت بالجامعة الأمريكية ضمن بطولات الدورة الـ51 "دورة الشهيد الرفاعي".

وجاءت المشاركة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحصلت الجامعة على:

المركز الثالث - فرق طلبة:( عبدالرحمن يوسف محمد، سيف الدين زكي درويش، محمد أشرف أحمد)

المركز الثالث - فرق طالبات: ( يارا أحمد فؤاد، سهيلة علي عبدالمجيد، أميرة حسام الدين حسن)

المركز الثالث - زوجي طالبات:( يارا أحمد فؤاد، سهيلة علي عبدالمجيد)

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بما حققه فريق الجامعة من إنجازات في هذه البطولة، مؤكدًا على أهمية دعم ممارسة الأنشطة الرياضية وصقل المواهب، وحرص الجامعة الدائم على تشجيع الطالبات على ممارسة مختلف الرياضات.

وجاءت المشاركة المشرفة للجامعة تحت إشراف كل من: هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

بينما أشرف على الفريق فنيًا كل من: الدكتور إبراهيم عطية مشرف طلبة، الدكتورة مؤمنة محمود مشرفة طالبات، الدكتور عمرو السيد .