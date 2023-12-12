أخبار التعليم.. عاشور يلتقي أسرة الطفل العبقري ويوافق على إلحاقه بجامعة زويل.. استمرار موجات المشاركة الكبيرة لجامعة القاهرة في الانتخابات الرئاسية 2024

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

غداً.. حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم في حرم جامعة عين شمس



ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الطب وبنك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس وكليتي الأداب والآثار وشركة (G_Mind) المتخصصة في تكنولوجيا المناهج التعليمية المتطورة بواسطة التقنيات الحديثة، حملة للتوعية " بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم.



لليوم الثالث.. استمرار موجات المشاركة الكبيرة لجامعة القاهرة في الانتخابات الرئاسية 2024



تشهد جامعة القاهرة منذ صباح اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر أكبر مشاركة لمنتسبي جامعة القاهرة في مسيرات متتالية للتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة 2024، تحت شعار "انزل شارك... مصر هي الأهم"، تحت الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة لنزول منتسبي جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسة المصرية والتي بدأت الأحد 10 ديسمبر وتنتهي اليوم وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.





رئيس جامعة عين شمس: علماء الأوقاف حجر الزاوية وخط الدفاع الأول عن صحيح الدين



نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ملتقى تثقيفى للأئمة والواعظات بالقاهرة بعنوان " البناء الثقافي للأئمة والواعظات " فى إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس

بمشاركة طلاب وقيادات جامعة بورسعيد.. مسيرة حاشدة للحث على التصويت بالانتخابات الرئاسية





شارك طلاب وقيادات جامعة بورسعيد في مسيرة حاشدة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



القومى لعلوم البحار يعرض تصورا للاستفادة من آثار الإسكندرية الغارقة خلال COP28



نظم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد في إطار مشاركته بمؤتمر المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة علمية داخل جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء وذلك لعرض ومناقشة امثلة للمدن الغارقة حول العالم.







وزير التعليم العالي يلتقي بأسرة الطفل العبقري ويوافق على إلحاقه بجامعة زويل



التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأسرة الطالب يحيى عبدالناصر محمد "العبقري" والمُقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بمحافظة دمياط، بعد أن وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجُمهُورية بالتحاقه للدراسة بكلية العلوم بإحدى الجامعات، نظرًا لنبوغه العلمي .



