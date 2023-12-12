رئيس جامعة عين شمس: علماء الأوقاف حجر الزاوية وخط الدفاع الأول عن صحيح الدين

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ملتقى تثقيفى للأئمة والواعظات بالقاهرة بعنوان " البناء الثقافي للأئمة والواعظات " فى إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس

افتتح أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اللقاء بحضور أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أساتذة الجامعة و ١٥٠ إمام وواعظة من وزارة الأوقاف.

وأعرب أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة عن سعادته باستضافة البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات من خلال إستضافة "١٥٠" واعظ وواعظة من أئمة وزارة الأوقاف والذي يُعد بمثابة حدث فريد عزيز على الجامعة في ظل وجود كوكبة وجمع كريم من أئمة المنابر المصرية بوزارة الأوقاف والذين يمثلون حجر الزاوية وخط الدفاع الأول في تقديم صحيح الدين، ومواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وترسيخ الفكر الوسطي داخل المجتمع .

وأكد أن ما يشهده العالم في المرحلة الراهنة من تحديات يقتضي مزيداً من الجهد لرفع وعي الشباب على كافة المستويات بما يمكنهم من مجابهة تلك التحديات متسلحين بقدر كبير من الوعي والمعرفة.

وثمن دور المؤسسات الجامعية فى نشر ثقافة الوعي الوطنى والثقافى والعلمى والديني وذلك في إطار التعاون الوثيق والممتد بين الجامعة ومختلف مؤسسات الدولة وفى مقدمتها وزارة الأوقاف.

ورحب أ.د. محمد ضياء بالتعاون المشترك من خلال إعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمختلف كليات الجامعة مثمنا دور الواعظ والواعظة الدينى كطاقة نور و طوق النجاة لإعادة التوازن الفكرى لدى الشباب وفتح آفاق أكثر وعياً و معرفة لصنع مستقبل أفضل لمصرنا الغالية

وأكدت أ.د. غادة فاروق دور الجامعة فى نشر الوعى والثقافة من خلال تنظيم مواسم ثقافية متنوعة تقدم لمنسوبي الجامعة وجبة ثقافية في شتى الجوانب الدينية و السياسية و العلمية والفكرية لصقل شخصياتهم وتسليحهم بالعلم والفكر والثقافة

ثم استعرض فضيلة الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة مديرية أوقاف القاهرة عددا من أنشطة الوزارة المستحدثة بهدف رفع كفاءة ووعى الواعظات والتى تأتى ضمن مبادرة البناء الثقافي للأئمة والواعظات وعدد من الدوارات التدريبية التى يتلقاها الأئمة لتطوير مهاراتهم المختلفة.