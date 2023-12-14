منح طلابية لريادة الأعمال وتمكين الشباب في جامعة برج العرب التكنولوجية

وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون مع مؤسسة ريادة للتنمية لتوفير منح طلابية لريادة الأعمال وتمكين الشباب.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والمهندسة أميمة رزق الشيخ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ريادة للتنمية.





وتهدف هذه الشراكة إلى دعم الشباب الخريجين من جامعة برج العرب التكنولوجية في تأسيس وتمويل مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير التمويل والتدريب والدعم الفني. وأشار الجوهري في كلمته خلال توقيع البروتوكول، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الشباب الخريجين في تأسيس وتمويل مشاريعهم الخاصة.

وأكد أن جامعة برج العرب التكنولوجية تحرص على توفير كافة الدعم للطلاب والخريجين من أجل تحقيق النجاح في حياتهم المهنية، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول سيساهم في مساعدة الشباب الخريجين في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

ومن جانبها أوضحت أميمة رزق الشيخ، رئيس مجلس إدارة جمعية الريادة للتنمية، إن هذا البروتوكول يمثل فرصة عظيمة للشباب الخريجين من جامعة برج العرب التكنولوجية للحصول على التمويل والدعم اللازمين لتأسيس وتمويل مشاريعهم الخاصة. وأكدت أن مؤسسة ريادة للتنمية تحرص على دعم شباب الخريجين في تحقيق أهدافهم، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول سيساهم في مساعدة الشباب الخريجين في بدء حياتهم المهنية بشكل ناجح.

وأفادت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، إن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الكلية لدعم الشباب الخريجين حيث يهدف البروتوكول لدمج وتمكين الشباب وعمل توجيه مهني وارشاد وظيفي وتنميه مهاراتهم الحياتية وبناء استعدادهم لسوق العمل وذلك من خلال مشروعي (تمكين ٣) ومشروع (دمج وتوظيف الشباب) الممنوحان من مؤسسه بلان الدولية.

كما أضاف الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية، إن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الكلية لدعم الشباب الخريجين في تأسيس وتمويل مشاريعهم الخاصة.

وشدد على أن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية تحرص على توفير كافة الدعم للطلاب والخريجين من أجل تحقيق النجاح في حياتهم المهنية، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول سيساهم في مساعدة الشباب الخريجين في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة في مجال الصناعة والطاقة. ويهدف البروتوكول إلى تحقيق الأهداف التالية: * توفير التمويل اللازم لمشاريع الشباب الخريجين من جامعة برج العرب التكنولوجية. * تقديم التدريب والدعم الفني للشباب الخريجين في مجال تأسيس وإدارة المشاريع. * تبادل الخبرات والمعلومات بين جامعة برج العرب التكنولوجية ومؤسسات التمويل الداعمة لمشاريع الشباب.

وشهد فعاليات بحث البروتوكول، الدكتورة رشا علي يقوت وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية لشئون التعليم و الطلاب والدكتورة صابرين محمود خطاب رئيس قسم الرعاية الصحية وشريف محمد كامل ممثل الجامعة لقطاع الشؤن القانونية بالجامعة.