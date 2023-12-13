انطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي والكشف ما قبل الزواج بحقوق مدينة السادات

اطلقت اليوم "الأربعاء"، الإدارة العامة للمشروعات البيئية ، بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، حملة للتوعية بسرطان الثدي والكشف ماقبل الزواج ، بكلية الحقوق، بمشاركة وزارة الصحة.

جرى تنظيم الحملة تحت رعاية الدكتورة، شادن معاوية رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر أمام، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أحمد أبو المجد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية

والدكتور محمود عيد، مدير الإدارة الطبية.



وأكد الدكتور خالد جعفر أهمية الدور المجتمعي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وأهمية التوعية للطلاب بكل مشكلات العصر الصحية والمجتمعية.

كما أكد الدكتور أحمد أبو المجد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي يساعد في رفع نسبة العلاج إلى ١٠٠ %.

و أشار "منير" إلى ما تواليه الدولة من إهتمام لقطاع الصحة والخدمات المقدمة من بداية الكشف المبكر، والتوعية بأهمية الكشف الدوري والعلاج المبكر .

كما أوضحت شمس الحصري، مسئول الإعلام والتربية السكانية بوزارة الصحة، خلال مناقشتها مع إحدى الطالبات، خطوات الفحص الدوري للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما افاضت في شرح مبادرة صحة المرأة وأماكن توافر الخدمات الصحية المجانية للمرأة، ومن ثم تم فتح باب الفحص للسيدات عن سرطان الثدي وكذلك التحليل عن أمراض الإعتلال الكلوي والسكر والضغط في إطار مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.