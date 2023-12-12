جامعة برج العرب التكنولوجية تبحث توقيع بروتوكول مع شركة ملابس لتدريب الطلاب

استقبل الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، المدير الاقليمي للتدريب بشركة Jade Textile؛ بهدف تبادل الخبرات المتاحة في المجالات التكنولوجية المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج بين الجانبين.

وتبادل الحضور وجهات النظر حول امكانية تدريب طلاب الجامعة في مصانع چاد تكستايل وعرض الجانبان امكانية اعداد بروتوكول لتنفيذ استراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليا وفنيا داخل المؤسسات والشركات الصناعية وذلك للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية و دعم التعاون العلمي مع الجانب الصناعي .

وأشار الجوهري إلى أن مجالات التعاون ستشمل تدريب الطلاب داخل المعامل الذكية المتطورة والورش داخل شركة Jade Textile، وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الطرفين.

وأوضح أهمية التعليم الفني والتكنولوجي الامر الذي جعل الدولة تخصص مساحات فعلية وميزانيات وأطقم عمل ليكون هناك ما يسمي بالجامعات التكنولوجية؛ جامعات متخصصة تستقبل طلاب التعليم الفني لتقدم لهم تعليما جامعياً أكاديمياً وتقنياً ومهنياً.

وناقش المدير الاقليمي للشركة المهندس نادر عدلي والوفد المرافق له سبل الاستفادة من المعامل والأجهزة والآلات المتوفرة لدي شركة Jade Textile وتدريب الطلاب من خلالها، لثقل مهارات الطلاب لضمان تأهيل الخرجين للاندماج في سوق العمل والاستفادة من الطاقات البشرية لطلاب الجامعة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عبير قاسم، نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب ومنسق هذا البرتوكول؛ ان الجامعة بصدد توقيع هذا البرتوكول لإتاحة فرص تدريبية لطلاب برنامج تكنولوجيا الغزل والنسيج وكذلك برنامج تكنولوجيا المعلومات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأكدت ان محاولة توفير الفرص التدريبية لطلاب الجامعة بالمصانع المختلفة وخاصة بمنطقة برج العرب هو مقصد رئيسي للجامعة من اجل طلابها ليمتد الاهتمام بشئون التعليم و الطلاب الي الجانب التدريبي وتخريج شباب قادرون علي خوض سوق العمل مباشرة .

وشهد فعاليات بحث البروتوكول، الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة الذي اكد ان المقررات التدريسية للطلاب في برامج التكنولوجيا المختلفة تهدف إلى تحقيق هدف الوصول لخريج تكنولوجي متمكن.