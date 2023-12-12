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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة السويس: ما تشهده مصر أيام الانتخابات رسالة لمن يحاول العبث بوعي الشعب

جامعة السويس
جامعة السويس

أكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس أن ما تشهده البلاد من اقبال تاريخي على مختلف اللجان الانتخابية للادلاء بالاصوات في انتخابات الرئاسة، إنما يؤكد أن شعب مصر بكافة طوائفه يتمتع بدرجة عالية من الوعي بكافة القضايا الراهنة والادراك الصحيح للواقع، وأهمية المشاركة الإيجابية في مختلف الفعاليات السياسية، الأمر الذي يؤكد أن مصر بسواعد وامكانات أبنائها ستكون في المقدمة بإذن الله، مؤكدا على أن ما تشهده مصر على مدار ايام التصويت؛ بمثابة رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بوعي الشعب المصري  .

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انطلاق مسيرات حاشدة من جامعة حلوان للمشاركة في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية

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ومنذ صباح اليوم تابع "حنيجل" يرافقه نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة مختلف الأنشطة والإجراءات التي تقوم بها الجامعة للتيسير على الطلاب للذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية، حيث شارك الطلاب من مختلف الكليات في الادلاء بأصواتهم في هذا الحق الدستوري الكبير، الذي سيقدم لمصر القائد القادر على استكمال مسيرة التقدم والنمو والاستقرار في مختلف قطاعات التنمية. 

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكافة منسوبي الجامعة الذين ساهموا في خروج هذا الحدث الهام على الوجه الأمثل، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وجميع أعضاء اللجنة المنظمة.

جامعة السويس رئيس جامعة السويس انتخابات الرئاسة الشعب المصري ايام التصويت الفعاليات السياسية Jobs Education

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