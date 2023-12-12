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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان ينعى محمد النشار: قدم خدمات جليلة للتعليم العالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الاسبق

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الدكتور محمد النشار رئيس الجامعة الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب الدكتور قنديل عن حزنه الشديد لرحيل هذا العالم الجليل، مؤكدًا أن الدكتور النشار قدّم خدمات جليلة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر طيلة مسيرته العلمية والأكاديمية الحافلة بالعطاء.

كما تقدم بخالص التعازي والمواساة إلى زملائه وتلاميذه وكل من عرفه واستفاد من علمه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف الدكتور قنديل أن الوسط الأكاديمي المصري خسر عالمًا بحجم الدكتور النشار، مشيرًا إلى أنه ترك بصمة كبيرة وإرثًا علميًا هامًا في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي.

كما أشاد بدوره الريادي كرئيس سابق لجامعة حلوان ووزير سابق للتعليم العالي، موضحًا أنه كان يتمتع برؤية ثاقبة وحكمة في إدارة الشأن الجامعي.

وختم تعزيته مؤكدًا أن الدكتور النشار سيبقى نموذجًا يُحتذى به لكل باحث وأكاديمي، داعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته  مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وعلى جانب آخر .. شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم نهائي بطولة كرة القدم الخماسي التي أقيمت بين كليتي التربية الرياضية بالهرم والتجارة، بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

وانتهت المباراة بفوز كلية التربية الرياضية بالهرم بضربات الجزاء، وتم توزيع الجوائز على الفرق الثلاثة الأولى وهي كليات "التربية الرياضية بالهرم" في المركز الأول و"التجارة" في المركز الثاني و"الخدمة الاجتماعية" في المركز الثالث.  

ونظمت البطولة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بإشراف أمين الجامعة المساعد الأستاذ هشام رفعت ومدير عام إدارة رعاية الشباب الأستاذ محمد جاد ومدير الإدارة الأستاذ ايمن عبد العزيز.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط وإنما يمتد ليشمل الأنشطة الطلابية وخاصة الرياضية التي تعد مصنعا للمواهب والإبداعات الشبابية في مختلف المجالات. 
كما حث الطلاب على تشكيل فريق لنادى جامعة حلوان، للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

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