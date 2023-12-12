رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح أنشطة فريق إيناكتس لخدمة المجتمع المحلي

شهد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء 12 من ديسمبر ، فاعليات افتتاح أنشطة فريق إيناكتس بجامعة أسيوط؛ لخدمة المجتمع المحلي التابع لمركز دراسات المستقبل، بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور عادل محمود عميد كلية الزراعة، تحت إشراف الدكتور محمد عدوى مدير مركز دراسات المستقبل والمشرف الإكاديمي للفريق، والدكتور خالد طلبة المشرف الاكاديمى المشارك للفريق، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم وطلاب الفريق.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، حرص الجامعة على فنح مسارات جديدة أمام قدرات الشباب، ودعمها للأنشطة والفعاليات التي يشارك بها الفريق الطلابي "إيناكتس"، والذي يعد أحد الفرق الطلابية المتميزة المبدعة، التي تقدم أفكارًا خلاقة تسهم تطبيقها في دعم المشروعات القومية والتنموية لخدمة المجتمع والتغلب على مشكلاته، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة، مشيراَ إلى حرص الجامعة على توفير الدعم؛ لمساعدة الطلاب أصحاب الأفكار الإبداعية لتحويلها إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع، و البيئة، وتحفيز التنمية المستدامة فى مجتمعاتهم المحلية؛ بما يسهم فى تنمية موارد الدولة المصرية و يعزز جهودها فى التوسع فى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وشهدت فعاليات الافتتاح قيام الدكتور عادل محمود عميد كلية الزراعة بمناقشة و تقييم عدد من الأفكار الطلابية المتعلقة بعلاج أمراض النباتات والأراضى الزراعية، واستخدام المخلفات الزراعية بطريق اَمنه، مشيراَ إلى أن الأفكار المتعلقة بالقضايا الزراعية والتنمية المستدامة المجتمعية بوجه عام من الأمور الحيوية التى لابد من معالجتها فى الوقت الراهن، نظراً لمردودها الكبير فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

وأشار الدكتور محمد عدوى أن فريق إيناكتس بالجامعة يضم (400) طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، مستعرضاَ عدد من الأنشطة وانجازت الفريق فى المراحل السابقة فى خدمة المجمتع المحلي وخلق فرص عمل لإبناء مصر والتمكين الاقتصادى للمرأة وعلاج مشكلات الزراعة والمجتمعات المحلية، موجهاً شكره لإدارة الجامعة على دعمها الكامل للفريق منذ نشأته، ومواصلة تشجيعها له وهو ما يعكس وعيها بأهمية الأنشطة الطلابية ودعم وتأهيل الشباب المصري الذي يطمح لتنمية مجتمعه.