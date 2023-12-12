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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وسط أجواء احتفالية.. توافد كثيف من طلاب مدن سوهاج للتصويت بالانتخابات الرئاسية

طلاب مدن سوهاج الجامعية
طلاب مدن سوهاج الجامعية

تابع الدكتور حسان النعماني مساء اليوم وفي الساعات الأخيرة من ماراثون الإنتخابات الرئاسية، توافد طلاب وطالبات المدن الجامعية، لمقر لجنتهم بمدنية سوهاج الجديدة، حيث شهدت اللجان إقبالاً كبيراً من الطلاب، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس  محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

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وأكد النعماني، أن الطلاب استمروا في التوافد علي صنابق الإقتراع حتي الساعات الأخيرة، والذي يبرهن على وعي الشباب واستمرارهم في القيام بملاحم تاريخية، بهدف الاستمرار في بناء الدولة المصرية العظيمة، ليتحقق لأبنائها التنمية والمجد والفخر الوطني.

وحرص الطلاب والطالبات علي إلتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وسط فرحه عارمة  وأجواء احتفالية لمشاركتهم بهذا العرس الديمقراطي الذي لم تشهده مصر من قبل.

طلاب مدن سوهاج الجامعية 4
طلاب مدن سوهاج الجامعية 4
طلاب مدن سوهاج الجامعية 3
طلاب مدن سوهاج الجامعية 3
طلاب مدن سوهاج الجامعية 2
طلاب مدن سوهاج الجامعية 2
طلاب مدن سوهاج الجامعية 1
طلاب مدن سوهاج الجامعية 1
طلاب مدن سوهاج الجامعية
طلاب مدن سوهاج الجامعية
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