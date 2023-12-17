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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مستجدات مشروع مكتبة مصر وأعمال رصف منطقة مساكن العمال

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم لمتابعة نسب إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل العقبات للانتهاء من المشروعات المنفذة وفق التوقيتات الزمنية المقررة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين .

بدأ المحافظ جولته بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بحي شرق على مساحة (795م2)، والمقام بين بحر شبين الكوم وشارع عاصم حما، موجهاً بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل ومخاطبة وزارة الموارد المائية والرى لعمل التدبيش اللازم على أحد جانبي البحر لتوسعة المساحة واستغلالها كمتنفس لمرتادي المكتبة .

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وأشار  إلى أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة ثقافية وفنية وعلمية لخدمة أبناء وشباب المحافظة، وأن المشروع يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونهم من أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في رفع الوعي القومي لدى المواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف النهائية لتطوير وتوسعة محور صلاح خطاب بميت خاقان ، حيث تابع أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية وتوسعة المحور بطول 1 كم بتكلفة 3 ملايين جنيه ، وكذا أعمال الرصف النهائى وتوسعة الطريق الرابط بين حضانة الفاروق وترعة المعهد خلف أرض المهبط بنطاق حي شرق بطول 300م وبتكلفة مليون جنيه .

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بمنطقة مساكن العمال بحي غرب شبين الكوم بجوار مصنع الثلج ، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وفرد طبقة السن وتركيب البلدورات والأرصفة الجانبية و بلاط الانترلوك على جانبي الطريق وجارى رش طبقة البيتومين اللاصقة وجارى أعمال الرصف وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أبو ليمون، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية المستدامة الذى يساهم بدوره في تسهيل حركة المركبات وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.

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