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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

 تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة ، للتأكد من تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات .


وأكد المحافظ على استمرار رصد كافة أشكال التعديات المخالفة من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتعامل الفورى معها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والمعنية، مشيرا إلى أنه يتابع بنفسه وبشكل يومي مستجدات التعديات والمخالفات عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية ، ومشدداً على أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة وعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.

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كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اليقظة التامة واستمرار تكثيف المرور الميداني للجان المشكلة والمتابعة الدقيقة والشخصية كل في نطاقه لرصد كافة المخالفات في المهد سواءً كانت بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقاً لأحكام القانون.

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