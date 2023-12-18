بأتوبيس عليه صورة السيسي.. أهالي المنوفية يحتفلون بنتيجة الانتخابات الرئاسية

خرج العشرات من أبناء محافظة المنوفية في مسيرة بالسيارات بمدينة شبين الكوم عاصمة الإقليم عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وشارك في المسيرة أعضاء حزب مستقبل وطن رافعين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، لفترة رئاسية مقبلة لمدة 6 سنوات.

كما شارك في المسيرة اتوبيس كبير وضع عليه صورة الرئيس السيسي وعبارة السيسي رئيس مصر ومبروك لمصر.

كما تم إذاعة الأغاني الوطنية ورفع اعلام مصر وسط حالة من الفرحة بين الجميع.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقدت مؤتمرا صحفيًا أعلنت خلاله نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بالأرقام.

حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، على إجمالي أصوات بلغت 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا، بنسبة تصويت بلغت 89.6%، من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم على إجمالي أصوات مليون و 986 ألف، و352 صوتًا، بنسبة 4.5 من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، على مليون 776 ألف 952 صوتًا، بنسبة 4% من إجمالي الأصوات.

وحصل المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة بنسبة تصويت 822 ألف و606 صوتًا بنسبة 1.9%، من إجمالي الأصوات الصحيحة.