محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الطب البيطري لاختيار الأكفأ والأنسب.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، ومديري مديريات التنظيم والإدارة والشئون الصحية، المستشار القانوني، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، ومدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.



وأشار محافظ المنوفية إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لعدد (16 ) من المتقدمين، وذلك لفحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ونزاهة لشغل تلك الوظيفة وذلك وفقا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها، فضلا عن مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة و قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.



وأكد محافظ المنوفية حرصه على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على تطوير معدلات العمل وإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية ، لافتاً إلى أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال و تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.