بتكلفة 12 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد المبنى الجديد بمدرسة بره العجوز

تفقد اليوم اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية في جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة قويسنا عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتذليل العقبات للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة.

جاء ذلك بحضور مدير مديرية الشباب والرياضة ، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.



واستهل المحافظ جولته بتفقد المبنى الجديد بمدرسة بره العجوز بقويسنا ، والمكون من 4 أدوار بإجمالى 22 فصل دراسي تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بقيمة تعاقدية تزيد عن 12 مليون جنيه، فضلا عن أعمال الصيانة بالمبنى القديم بالمدرسة والتي تتضمن إعادة تأهيل 8 فصول دراسية.

وقد تفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية للتأكد من جاهزيتها تمهيدا لدخولها الخدمة الفصل الدراسي الثانى ، وقد أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدرسة وفرش وتجهيزالفصول الدراسية لاستقبال الطلاب.



وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بالقطاع التعليمي من خلال التوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية كون التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

كما قام المحافظ بافتتاح المبنى الإداري لمركز شباب دمهوج بقويسنا على مساحة 180م2 ، مكون من دورين بتكلفة إجمالية مليون و 750 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ صالات الجيم والطاولة والكاراتيه والملعب الرياضي وحجرة الإدارة للتأكد من المنظومة وتقديم كافة الأنشطة الرياضية بالشكل الملائم ، وقد أشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال المنفذة وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال ، مؤكدا حرص واهتمام القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والمنشأت الرياضية لبناء جيل قادر على النهوض بالبلاد والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة .

ويستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بمحيط الجامعة الأهلية بطوخ طنبشا ، وموقف بركة السبع الجديد وأعمال الصيانة بمدرسة الغوري للتعليم الأساسي وأعمال التطوير بممشي مليج.