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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر إحالة 105 من العاملين بمستشفى قويسنا المركزي للتحقيق لتغيبهم

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى قويسنا المركزى وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة قويسنا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المدينة ، ورافقه خلال الجولة الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، والأستاذ سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

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وقرر محافظ المنوفية إحالة (105) من أطقم الأطباء والتمريض والإداريين بالمستشفى للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتغيبهم عن العمل ، حيث تبلغ إجمالي قوة المستشفى 1266  موظفاً.

وأشار المحافظ إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل خاصة بالقطاع الطبي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

وتفقد المحافظ غرف الطوارئ والجراحة وأجري حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة و توافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء.

 كما تفقد المحافظ جهاز الأشعة المقطعية واستفسر المحافظ عن نسب تردد الحالات خلال اليوم ، وقسم عناية الأطفال والذي يضم 4 أسرة وتم تدعيمها بـ 4 أسرة جدد للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، فضلاً عن متابعة قسم العناية المركزة واطمئن المحافظ على الحالات المرضية والتأكد منهم على مدى متابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، خلال التفقد، إلى أنه جاري العمل علي قدم وساق في تجهيز عيادة متخصصة لمرضي السكر بالمستشفى تمهيداً لافتتاحها قريباً، وذلك بهدف تقديم خدمة جديدة لمرضي السكر والتخفيف من آلامهم.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أهداف التنمية المستدامة اعمال الرصف والتطوير الخدمات الطبية المشروعات التنموية والخدمية مستشفى قويسنا المركزي

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