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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمحيط الجامعة الأهلية بطوخ طنبشا

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

استكمل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد أعمال الرصف والتطوير بمحيط الجامعة الأهلية بطوخ طنبشا بمركز ومدينة بركة السبع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

و رافق المحافظ خلال الجولة اللواء وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والمهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق، والمهندس مسعود الجندى مدير وحدة الرصف ،والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

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وتفقد المحافظ أعمال الرصف النهائية والمتكاملة بمنطقة الجامعة بمسطح 5000 متر، وتم الإنتهاء من أعمال " قطع فرمة - إنشاء أرصفة جديدة - رفع مطابق الصرف الصحي - بلاعات مياه الأمطار - فرد الطبقة الأسفلتية النهائية - تركيب بلدروات وإنترلوك على جانبى الطريق " بتكلفة ما يقرب من 3 مليون جنيه ، تنفيذ مديرية الطرق والنقل.

كان محافظ المنوفية قد وجه خلال جولته التفقدية للجامعة في أغسطس الماضى بضرورة رصف وتطوير الشوارع المحيطة بالجامعة ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام لإضفاء مظهر حضاري وجمالي كونه أحد المشروعات القومية ذات الأولوية الهامة وصرح تعليمى جديد يضاف إلى منظومة التعليم الجامعى بالمحافظة.

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