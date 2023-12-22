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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ 6135 مواطنة بالقليوبية

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية ختام فعاليات القافلة الخدمية والتوعوية المقامة ببنها الخاصة بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك في إطار حرص واهتمام الدولة بصحة المرأة المصرية.


وأسفرت القافلة عن تقديم الخدمة ل 6135 منتفعة بالقافلة خلال ثلاثة أيام، بتوجيهات من الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة، حيث تم إعداد قافلة خدمية وتوعوية بمركز ومدينة بنها علي مدار ثلاثة أيام من 19 حتى 21 ديسمبر.


وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه جري تقديم الخدمة ل 6153 منتفعة تنوعت ما بين الكشف بالسونار، وصرف أدوية صحة إنجابية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة للمنتفعين وبلغ عددهم 4321، كما تم وصول الخدمات للمناطق المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة، وعقد ندوات توعوية لتنظيم الأسرة ومبادرة 100 يوم صحة، وعمل معارض لنوادي المرأة لتعليم السيدات الحرف اليدوية لمواجهة غلاء المعيشة.

القليوبية مديرية الشئون الصحية الشئون الصحية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة

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