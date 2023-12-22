تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فلومينيسي في نهائي كأس العالم للأندية

استقر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على التشكيلة التي سيخوض بها المباراة أمام فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية.

وتُلعب المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة.

كان مانشستر سيتي قد تأهل للنهائي بعد فوزه على أوراوا ريدز الياباني، بينما صعد فلومينينسي بفوزه على الأهلي المصري.

التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي في مواجهة فلومينينسي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي، جون ستونز، دياز، كايل ووكر

خط الوسط: رودي، برناردو سيلفا، نونيز

خط الهجوم: فيل فودين، جريليش، ألفاريز

وستنقل المباراة عبر قناة SSC HD1 في شبكة قنوات SSC Sports السعودية، بصوت المعلق رؤوف خليف.