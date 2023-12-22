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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأسبوع القادم.. تجارة القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول

طلاب
طلاب

أعلنت الدكتورة لبنى فريد القائم بأعمال عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023-2024.

وقالت الدكتورة لبنى فريد ، أن امتحانات الفصل الدراسى الاول سوف تعقد بداية من ٢٧ ديسمبر الجارى ، حضوريا بالكلية .

كما أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة تعليمات هامة قبل بدء الامتحانات وهى :

1- مدة الامتحانات ساعتين طلاب الفرقة الأولى وساعة ونصف لباقى الفرق.


2- على كل طالب التواجد قبل بدء الامتحانات بربع ساعة ومعه بطاقته الجامعية.


3-ممنوع دخول أى طالب بأية مذكرات أو كتب داخل مقر الامتحان.


4- ممنوع دخول الطلاب بالمحمول أو أى ساعة إلكترونية أو أى طريقة مماثلة تستخدم فى الغش أو بأى منها يخضع للمسائلة القانونية.


5- على الطلاب مراعاة اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية وعدم خلع الكمامة اثناء التواجد داخل اللجان

التجارة جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة القاهرة طلاب الفرقة الأولى موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول

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