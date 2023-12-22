الأسبوع القادم.. تجارة القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت الدكتورة لبنى فريد القائم بأعمال عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023-2024.

وقالت الدكتورة لبنى فريد ، أن امتحانات الفصل الدراسى الاول سوف تعقد بداية من ٢٧ ديسمبر الجارى ، حضوريا بالكلية .

كما أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة تعليمات هامة قبل بدء الامتحانات وهى :

1- مدة الامتحانات ساعتين طلاب الفرقة الأولى وساعة ونصف لباقى الفرق.



2- على كل طالب التواجد قبل بدء الامتحانات بربع ساعة ومعه بطاقته الجامعية.



3-ممنوع دخول أى طالب بأية مذكرات أو كتب داخل مقر الامتحان.



4- ممنوع دخول الطلاب بالمحمول أو أى ساعة إلكترونية أو أى طريقة مماثلة تستخدم فى الغش أو بأى منها يخضع للمسائلة القانونية.



5- على الطلاب مراعاة اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية وعدم خلع الكمامة اثناء التواجد داخل اللجان