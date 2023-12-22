فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي وضع الاختيارات الصائبة أمام العالم لحل مشكلة غزة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع الاختيارات الصائبة أمام العالم أجمع، لحل مشكلة غزة، باعتبار القضية الفلسطينية قضية القضايا، مما جعل بريطانيا تقتنع بأن هذه الحرب لن تستمر كثيرًا، وستذهب إلى فشل الأمن الإسرائيلي.

وأضافت خلال حوارها على «إكسترا نيوز»، أن الحرب في غزة ليست دينية، بل حرب على الأرض، خاصة وأن بعض اليهود في أنحاء العالم، غير متوافقين مع سياسة إسرائيل في غزة، وعدوانها المستمر على الفلسطينيين، الذي لم يأت مثله في التاريخ، أن يأتي بعض البشر ويستولون على أرض الآخرين.

وتابعت الكاتبة الصحفية أن إسرائيل تسير بأوامر أمريكية، أن هناك تواصلاً مصرياً فلسطينياً، من أجل التوصل إلى حل بالقضية الفلسطينية، وهو ليس جديداً على مصر، التي تبادر دائمًا بالتصدي والحل لأي مشكلة، تحدث في الدول العربية، بسبب العروبة والثقافة والوحدة العربية.

الدولة المصرية متبنية الإصابات الخطيرة في غزة

ولفتت إلى أن الدولة المصرية متبنية الإصابات الخطيرة في غزة، حتى الأطفال يناشدون الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلقي العلاج بمصر.