نائب سابق في الكنيست: إسرائيل خسرت المعركة عالميًا ومحليًا

قال عصام مخول، وهو نائب سابق في الكنيست الإسرائيلي، أن إسرائيل خسرت المعركة عالميًا والأهم من ذلك إسرائيليًا على المستوى المحلي.

وأضاف مخول في تصريحات تليفزيونية أمس أن شعوب العالم أجمع الأن تدعم وتتضامن مع القضية الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى.

واستنكر النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي دعم بعض الحكومات والأنظمة الغربية للاحتلال الإسرائيلي، خاصة الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع ليصل إلى 20057 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.