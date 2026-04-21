رئيس الوزراء اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل ستكون صعبة.. وماكرون: سنساعد

قال رئيس الوزراء اللبناني نوف سلام إن بيروت ستواصل المسار الدبلوماسي عبر محادثات مباشرة مع إسرائيل.

وأضاف: "ستكون المفاوضات مع إسرائيل صعبة وستتطلب دعماً فعالاً من الشركاء".

وفي وقت لاحق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن باريس "ستساعد لبنان في الاستعداد للمفاوضات".

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر لبنانية مطلعة بأن جولة المفاوضات الثانية بين لبنان وإسرائيل، والمقررة في واشنطن "ستكون على مستوى السفراء فقط، وسيكون البند الأساسي في الاجتماع هو تمديد وقف إطلاق النار، وهو شرط أساسي قبل البدء بالمفاوضات".

وبحسب المصادر، "فلبنان ينتظر شكل الوفد الذي ستشكله إسرائيل حتى ينتهي من تشكيل وفده الذي بات معلوماً أن رئيسه هو سفير لبنان السابق في واشنطن سيمون كرم".