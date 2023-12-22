عميدة كلية التربية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة تكشف استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية الطفولة المبكرة ، عن موعد عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقالت الدكتورة جيهان عزام ، أن الكلية تعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الخميس ٢٨ ديسمبر الجارى ، مؤكده على أنه تم طرح كافة الجداول الدراسية على الموقع الرسمى للكلية .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، عقب الدكتور محمد الخشت، على محاضرة الدكتور محمد بن عبد الكريم، قائلا إنها محاضرة كاشفة وشاملة وتطرقت لكافة النقاط المركزية في خريطة الفكر العالمي، وليست مجرد محاضرة للرصد والتحليل بل لتكريس وتعزيز تيار وسطي عقلاني انفتاحي على العالم وهو تيار يدعو لحب الخير للجميع، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى هو رب للناس أجمعين سواء العالم أو الجاهل والطالح أو الفاسد.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الالتقاء المصري السعودي ليس التقاء تاريخيا فقط بل هو التقاء في مستجدات الفكر على الساحات العالمية والإسلامية وتجديد الخطاب الديني في مساحات مشتركة، وتوجه الأفكار نحو الانفتاح والتعددية ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا ضرورة إعمال العقل واحترام التراث القديم والعمل علي صنع تراث جديد دون تكرار، وتعددية الصواب والبعد عن الحقيقة المطلقة والصواب الواحد.

وأكد الدكتور محمد الخشت، ضرورة التمييز بين ما هو مقدس وما هو بشري، والتمييز بين الإسلام والمسلمين فالإسلام ثابت وهو القرآن والسنة النبوية الثابتة الصحيحة بيقين، وقال: " إننا على مستوي العالم لسنا بحاجة إلى أن نكون متفقين حتى نعيش في سلام، لأن الله خلق الناس أنواعا وأشكالا، وعلى الجميع أن يتقبل فكرة التنوع والإختلاف"، مضيفًا أن مشروع الجامعة لتجديد الخطاب الديني يعني أن الجامعة ليست رائدة في العلوم الطبيعية فقط بل أصبحت منبرًا للعقل الوسطي والعقلانية يلتقي تحت قبتها العلماء والشخصيات البارزة.