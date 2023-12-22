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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يرد على وزير الخارجية التونسي بشأن العدوان الإسرائيلي ضد غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

جدد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الجمعة، موقف بلاده الثابت والواضح من العدوان غير المسبوق لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي انجر عنه وضع كارثي لا مبرر له في الأراضي المحتلة. 

وشدد وزير الخارجية التونسي خلال لقائه بالسفير الأمريكي بتونس جوي هود، على ضرورة الوقف النهائي والفوري لهذا العدوان الهمجي والتسريع في إيصال المساعدات وإنهاء حالة الحصار الظالم للشعب الفلسطيني.

واستقبل عمار، السفير الأمريكي بتونس، الذي سلّمه رسالة خطية من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تضمنت رده على رسالة الوزير التونسي بتاريخ 2 نوفمبر 2023 والتي وجهها إلى نظرائه من مختلف دول العالم لدعوتهم لتوحيد الجهود من أجل وقف العدوان على قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلة.

وبهذه المناسبة، جدد الوزير نبيل عمار موقف تونس الثابت والواضح من العدوان غير المسبوق لجيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني والذي انجرّ عنه وضع كارثي لا مبرّر له في الأراضي المحتلة، مشددا على ضرورة الوقف النهائي والفوري لهذا العدوان الهمجي والتسريع في إيصال المساعدات وإنهاء حالة الحصار الظالم للشعب الفلسطيني.

وأبرز اللقاء أنه، بالرغم من الخلاف الكبير بين مواقف البلدين بشأن القضية الفلسطينية والحرب على غزة، سيتم مواصلة العمل على تطوير العلاقات التونسية الأمريكية في مختلف الميادين خدمة لمصالح البلدين الصديقين في إطار علاقاتهما التاريخية التي تمتدّ إلى أكثر من مائتي سنة.

بلينكن وزير الخارجية التونسي العدوان الإسرائيلي ضد غزة نبيل عمار الشعب الفلسطيني السفير الأمريكي بتونس جوي هود

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