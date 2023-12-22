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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشبرا الخيمة ويتفقد منافذ السلع الغذائية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة بجولة ميدانية لتفقد شوارع مدن الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة للإطمئنان على المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الحركة المرورية وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة، والإستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين . 
بدأت الجولة بتفقد الهجان شارع عرابي بحي غرب شبرا الخيمة متابعا أعمال النظافة التي تتم بإستخدام معدات الحي، حيث تم رفع كافة التراكمات الموجودة بالشارع ونقلها إلى المقلب الوسيط كما وجه المحافظ بتكثيف العمل بالنوبتجيات الليلية ورفع القمامة أولا بأول وعدم مغادرة المعدات من الشارع إلا بعد تمام إنتهاء أعمال النظافة.
واستكمل الهجان جولته بتفقد محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة موجها بالعمل على نظافة المحور وإزالة الأتربة من على الجانبين، كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة ، وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية.
ووجه المحافظ بعمل النوبتجيات الليلية لضبط السيارات التي تلقي بمخلفات الهدم، ومخلفات الإنشاءات أسفل الطريق الدائري وفي الشوارع الرئيسية مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي سيارة يتم ضبطها تلقي بالرتش، خاصة بمدخل شارع أحمد عرابي وأسفل كوبري الطريق الدائري ومدخل محور العصار . 
وحرص محافظ القليوبية على الإستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكداً أن الشكاوى سيتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية والمقترحات سيتم دراستها والإستفادة منها لتطوير الأداء وتحسين مستوى العمل.
واختتم المحافظ الجولة بالمرور على منافذ بيع السلع التموينية بمدينة الخصوص، حيث تفقد عددا من المحلات التجارية والهايبرات وذلك  للتأكد من  وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر ، الزيت ، السمن ، الأرز ، المكرونة ، منتجات الألبان واللحوم ، الدواجن الحية والمجمدة، والبيض) وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة. 
وخلال الجولة حرص محافظ القليوبية على تفقد مصنع لتعبئة السكر والأرز بمدينة الخصوص ، ووجه بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر .

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