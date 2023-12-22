حسام موافي: يجب على الأبناء مراعاة حسن النية عند تلقي طلبات الآباء

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الكثير من الطلاب يحصلون على درجات جيدة، وتكون مناسبة من وجه نظرهم، ولكن أولياء أمورهم قد لا تعجبهم هذه الدرجات، مطالبين إياهم بالتركيز والحصول على درجات أفضل.

ورد أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على رسالة من إحدى الطالبات التي جاء نص محتواها: «أنا في المرحلة الثانوية وبحصل على درجات كويسة، وبترتيب على دفعتي الأول أو الثاني، ولكن رغم هذه الدرجات أهلي يطالبونني بتحصيل درجات أفضل، ماذا أفعل معهم».

وتابع حسام موافي: «هناك أمر في الدين الإسلامي الكثير لا يعرفونه، ما يسمى بالنية، وهو أمر داخلي لا يمكن للإنسان الاطلاع عليها، لذا يمكن مطالبة أولياء الأمور لـ أبنائهم بالحصول على درجات نهائية، وتكون نيتهم حسنة، ولكن الطلاب لا يدركون معنى هذا الأمر.

حنية شديدة

شدد موافي على أولياء الأمور على معاملة بناتهم الطالبات بحنية شديدة حتى لا «تتعقد من الرجال»، لذا لا بد أن تكون هناك مراعاة لمطالب بناتنا خلال دراستهم، معقبًا: «على ولي الأمر أن ينصح كما يشاء، ولكن دون ضغوط، ويجب على الأبناء مراعاة حسن النية عند تلقي طلبات الآباء بتحسين مستواهم الدراسي».