حسام موافي ينصح: لو بطلت تدخين ابعد عن الأشخاص دول

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الانسياق وراء الشيطان، معقبًا: «أي شخص مبطل تدخين ولسه نسبة النيكوتين في الدم؛ يجب عليه الابتعاد عن أي شخص بيدخن».

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن البعض نقل عني بصورة خاطئة بعض التصريحات بشأن التدخين، مضيفًا: «أنا قولت التدخين بيقلل الضغط أو العصبية، ولكنه يسبب أمراض الدنيا، خدوا النص الأول من الكلام ونشروه، والله الناس دول بيقولوني كلام مش قولته ومصيرهم جهنم».

الشيطان

وأضاف: الشيطان عدو للإنسان ويجب علينا أن نتخذه عدوا، لأن الشيطان يريد الدمار لبني البشر.