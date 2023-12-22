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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسوأ فيلم.. طارق الشناوي يكشف تفاصيل أزمته مع مصطفى قمر وعلي إدريس

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

قال الناقد الكبير طارق الشناوي إن سبب الأزمة بينه وبين الفنان مصطفى قمر؛ هو انتقاده الفيلم الأخير له، وقال عنه إنه من أسوأ الأفلام التي شاهدها في تاريخه، إلا أنه فوجئ بقيام مصطفى قمر بسبه وشتمه بسبب رأيه في الفيلم، وهذه الشتائم يعاقب عليها القانون، كما أنه ادعى علي أشياء كاذبة، مثل مقابلته في مكتبه مصطحبا إحدى الفتيات، طالبا منه أن تقوم بالتمثيل.

وأضاف طارق الشناوي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة،: مصطفى قمر ادعى علي أيضا أنني لم أشاهد الفيلم.

وواصل الشناوي: المفاجأة أن فريق العمل ردد مقولته أيضا بأنني لم أشاهد الفيلم، مشيرا إلى أنهم دافعوا عن الفيلم، حتى ولو على شرف وجثة طارق الشناوي.

واستطرد: علي إدريس مخرج الفيلم، انزلق هو الآخر معهم، وقال إنني لم أشاهد الفيلم؛ بسبب انتقادي له بأنه تورط- رغم تاريخه- في إخراج هذا الفيلم الرديء.

ونوه بأن المخرج على إدريس وافق من قبل على إخراج فيلم لرجل أعمال أراد أن يكون بطلا؛ من أجل المادة والفلوس. 

الناقد الكبير طارق الشناوي طارق الشناوى الفنان مصطفى قمر مصطفى قمر بالخط العريض

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