الأهلي يتوجه لملعب الجوهرة لاستلام برونزية العالم

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، في طريقها إلى استاد الجوهرة المشعة، من أجل استلام الميدالية البرونزية التي تُوج بها الأهلي بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4/2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وسوف يتسلم الجهاز الفني ولاعبو الفريق الميدالية البرونزية، بعد انتهاء مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

وتُوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق وحصل عليها في أعوام 2006 و2020 و2021.

