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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع وإصابة 7 جنود من الجيش التركي شمال العراق

الجيش التركي
الجيش التركي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة وجرح أربعة جنود نتيجة هجوم شنه مسلحين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان لها: "في الثاني والعشرين من ديسمبر 2023، تم قتل ثلاثة من رفاقنا الأبطال وأصيب أربعة بجروح نتيجة هجوم شنه أعضاء في منظمة إرهابية انفصالية في شمال العراق"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت الوزارة التركية إلى أنه "تم تنظيم ضربات جوية مفاجئة على الأهداف المحددة واتجاهات فرار الإرهابيين"، مضيفة: "وفقا للبيانات الأولية، تم تحييد أربعة إرهابيين".

وأعلن وزير الدفاع التركي يشار جولر، السبت الماضي، أنه "منذ الأول من شهر يناير، قام ‏الجيش التركي بتحييد 2084 إرهابيا، بما في ذلك في شمال العراق وسوريا" مشيرا خلال كلمة له في اجتماع تقييمي سنوي، إلى أنه تم تدمير إجمالي 1110 أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتم تحييد 820 إرهابيًا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتابع أنه إلى جانب ذلك، استسلم 122 إرهابيًا خلال عام 2023.

كما لفت إلى أنه "منذ 1 يناير، تم منع 199 ألفًا و898 شخصًا من عبور حدود تركيا بشكل غير قانوني، وتم تسليم 13 ألفًا و156 مهاجرًا غير شرعي و590 إرهابيًا، من بينهم 410 من أعضاء منظمة "جولن" الإرهابية، إلى وكالات إنفاذ القانون".

الجيش التركي شمال العراق حزب العمال الكردستاني وزارة الدفاع التركية

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