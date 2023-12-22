خبير يوجه نصائح ھامة عند شراء العقارات

تحدث الدكتور نور الدين السروجى الخبير العقارى عن الطرق المناسبة التى يتم من خلالھا تحديد العقارات التى يجب شرائھا.

أوضح نور الدين خلال حواره مع برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الاعلامى طاھر حمدى، قبل شراء العقار يجب تحديد " سكنى أو تجارى" معقبا:" اللى بيشترى عقار بيحط شقى عمره عشان يشتريه".

احتياجات الاسرة

وأكد نور الدين ضرورة تحديد الموقع جيدا بناءا على احتياجات الاسرة لانھا تحدد بنسبة 90% من المكان المناسب.

وتابع الخبير العقارى: عند الاقبال على شراء عقار يجب اختيار افضل خطة سداد إضافة إلى عدم الشراء تحت ضغط والاستعانة بمستشار عقارى خبير .



https://fb.watch/p5GHP6UmNd/?mibextid=RtaFA8