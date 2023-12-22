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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإفتاء: عمليات التجميل مباحة ولكن بشروط

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

رد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على سؤال عن حكم عمليات التجميل.

أجاب خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق  على قناة صدى البلد، بأنَّ عمليات التجميل لها ضوابط شرعية للحكم بإباحتها، منها العلاج ورفع الضرر الشديد. 

أما عن رأيه في اقتحام بعض الجنود الإسرائيليين مسجدًا في مخيَّم جنين وإقامة صلوات تلمودية، قال فضيلته: هو عمل مستفز ومشين وليس غريبًا على من يقتل النساء والأطفال، وعلى عقلاء العالم التصدي لهذه الاستفزازات والأعمال العدائية التي تخالف كل الأديان والأعراف والقيم.
https://www.youtube.com/watch?v=WV_TXZNwQsY

إسرائيل الإسرائيليين الإعلامي حمدي رزق الإفتاء الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية

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