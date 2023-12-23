700 شخص تناولوا العشاء معا وأصيبوا بمرض غامض.. تفاصيل

عشاء جماعي أصاب كل من تناوله بالمرض، هذا ما حدث في فرنسا بعدما تناول أكثر من 700 من موظفي شركة طيران العشاء مع أثناء الاحتفال بعيد الميلاد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت السلطات الصحية في فرنسا إنه من المعتقد أن أكثر من 700 من موظفي شركة إيرباص أتلانتيك أصيبوا بالمرض بعد عشاء عيد الميلاد الذي أقامته الشركة.

وذكرت وكالة ARS الصحية أن العمال في موقع مجموعة الطيران في غرب فرنسا يعانون من القيء والإسهال، ومن غير الواضح ما الذي كان على قائمة الطعام في العيد الذي تحول إلى كابوس قبل عيد الميلاد.

ولم ترد إيرباص ولم تكشف تفاصيل أو سبب ما حدث، وتعد “إيرباص أتلانتيك” هي شركة تابعة لشركة إيرباص، أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، وتوظف 15000 شخص في خمس دول.

ولم تقدم جمعية ARS تفاصيل حول نوع الطعام الذي ربما أدى إلى إصابة الأشخاص بالمرض خلال العشاء الذي أقيم الأسبوع الماضي، لكنها قالت في وقت سابق من يوم الجمعة إن رواد المطعم ظهر عليهم علامات للقيء أو الإسهال.

وقالت المنظمة لوكالة الأنباء الفرنسية إن تحقيقا بدأ لمعرفة مصدر التسمم الغذائي الجماعي، وتوظف مجموعة إيرباص الأوسع 134000 شخص وتوفر المنتجات والخدمات في صناعات الطائرات والمروحيات والدفاع والفضاء والأمن.

وفي حادث منفصل وقع في فرنسا في وقت سابق من هذا العام، أصيب عدد من الأشخاص بالمرض وتوفي مواطن يوناني، بعد إصابته بمرض التسمم الغذائي النادر الذي ينقله الغذاء في مطعم في بوردو.