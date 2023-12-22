عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول يتصدر قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2023

معلول
معلول

تصدر علي معلول، نجم النادي الأهلي، قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت بالسعودية، مع كل من كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي وجوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد هدفين لكل منهم، حيث سجل معلول هدفين الأول في مرمى اتحاد جدة والثاني في مرمي أوراوا الياباني في مباراة تحديد الفريق الفائز بالميدالة البرونزية.

جدير بالذكر أن نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة فاز بلقب هداف نسخة 2006 التي أقيمت باليابان برصيد 3 أهداف، وفاز ياسر إبراهيم بلقب هداف نسخة 2022 برصيد هدفين ومعه ثلاثة لاعبين آخرين.

علي معلول بطولة كأس العالم للأندية 2023 بطولة كاس العالم للاندية السعودية كريم بنزيما مانشستر سيتي الإنجليزي مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

موضوعات متعلقة

خناقة شوارع بالمونديال.. تشابك بين ووكر وميلو عقب مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي|شاهد

لحظة تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية .. شاهد

تعرف على أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية.. فيديو

الأهلي في المونديال| بيبو: دعم الجمهور وراء الفوز بالبرونزية

الأهلي في المونديال| الدبيس: جمهورنا عظيم.. والبرونزية إنجاز كبير

الأهلي في المونديال| معلول: البرونزية تتويج لجهود جميع اللاعبين

الخطيب يكلف خالد مرتجي بحضور مراسم التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

المتر 50 جنيه وتقسيط بدون فوائد| اشتباك برلماني مع الحكومة بسبب قانون التصالح.. ماذا حدث؟

"هيغرق السوق والأسعار هتنخفض"| خطة من الحكومة لضمان المخرون الاستراتيجي من القمح

إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنهاء العملية البرية في غزة

كتلة شمالية باردة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

بعد دخول ظاهرة النينو.. هل تشهد مصر الشتاء الأشد برودة؟ الأرصاد تجيب

شوقى علام: تجديد الخطاب الدينى مقصدٌ شرعي أصيل وليست دعوات حادثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

أسباب الحموضة وحرقة المعدة.. أطعمة ابتعد عنها

تبرز رشاقتها .. سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير جديدة من لبنان

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ