علي معلول يتصدر قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2023

تصدر علي معلول، نجم النادي الأهلي، قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت بالسعودية، مع كل من كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي وجوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد هدفين لكل منهم، حيث سجل معلول هدفين الأول في مرمى اتحاد جدة والثاني في مرمي أوراوا الياباني في مباراة تحديد الفريق الفائز بالميدالة البرونزية.

جدير بالذكر أن نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة فاز بلقب هداف نسخة 2006 التي أقيمت باليابان برصيد 3 أهداف، وفاز ياسر إبراهيم بلقب هداف نسخة 2022 برصيد هدفين ومعه ثلاثة لاعبين آخرين.